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07:44, 4 декабря 2022Из жизни

Россиянам назвали самое полезное варенье

Нутрициолог Брыкин: лучшая альтернатива традиционному варенью — протертые с сахаром ягоды

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пятиминутка и перетертые с сахаром ягоды содержат гораздо больше витаминов, чем сваренное по классическому рецепту варенье. Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин в беседе с RT.

По словам Брыкина, хранить варенье с косточками стоит не более года, например вишневое или яблочное, так как в косточках содержится вещество, которое при неправильном хранении может привести к сильному отравлению.

«Споры плесени, образовавшиеся на поверхности варенья, проникают вглубь и выделяют микотоксины. Попадая в организм, они способны накапливаться и вызывать аллергические реакции, тяжелые отравления», — отметил нутрициолог.

Помимо этого специалист напомнил, что в процессе приготовления классического варенья используется очень много сахара, обычно в пропорции один к одному. Взрослым не рекомендуется употреблять более 100 граммов в сутки, детям с трех лет — максимально 40 граммов, подчеркнул он.

Однако лучшая альтернатива традиционному варенью, по его мнению, — ягоды или фрукты, перетертые с сахаром.

Ранее специалисты из Пенсильванского университета перечислили полезные для кишечной микробиоты продукты. В ходе исследования ученые изучили эффект употребления 28 граммов арахиса на колонии бактерий в организме человека, ответственных за метаболизм в печени и иммунные реакции.

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Юлия Мискевич
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