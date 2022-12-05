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16:10, 5 декабря 2022Культура

Рэпер Akon поддержал Канье Уэста на фоне скандала с антисемитскими комментариями

Рэпер Akon поддержал Канье Уэста на фоне скандала с антисемитскими комментариями

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Американский певец сенегальского происхождения Akon поддержал рэпера Канье Уэста. Его слова передает портал The International News.

Akon обсудил с ведущим SkyNews Алексом Джонсом скандал с участием Уэста, который опубликовал в Twitter антисемитские посты, после которых предприниматель и владелец соцсети Илон Маск заблокировал его аккаунт.

Исполнитель заявил, что положительно относится к тому, что у людей есть свое мнение. «Я поддерживаю то, что люди высказывают свое мнение. Думаю, всегда найдутся те, у кого будет свое особое мнение на вещи. Когда мы перестаем высказываться, мы не даем другим людям шанса узнать нас, узнать наше мышление и, что самое важное, понять мотив наших действий», — заключил он.

Журналист спросил, станет ли Akon поддерживать своего коллегу, если он продолжит оставлять оскорбительные комментарии. На это рэпер ответил, что у каждого есть право верить в то, во что он хочет.

«В тот день, когда мы с ним встретимся, я расскажу ему, с чем я не согласен и почему. На что он может сказать мне: "Знаешь, а ты прав". Или же: "Ну, а я так не думаю". В этом и заключается моя цель — понять, почему он так считает», — заявил певец. Он добавил, что подобные комментарии Уэста не беспокоят его, потому что они «не касаются его лично».

Ранее Канье Уэст усомнился в происхождении Илона Маска.

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Дениза Мацаева
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