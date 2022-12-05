Минобороны России сообщило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ

Спикер Минобороны России Конашенков сообщил об уничтожении Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Российская истребительная авиация за минувшие сутки уничтожила несколько единиц авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, были уничтожены Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

Конашенков уточнил, что оба самолета были сбиты в небе над Донецкой народной республикой (ДНР) — один в районе села Юрьевка, другой — близ населенного пункта Зверево.

По уточненным данным Минобороны на 5 декабря, с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 339 самолетов, 180 вертолетов и 2628 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Никольского в ДНР, а истребительной авиацией у населенного пункта Украинка в ДНР был сбил самолет МиГ-29.