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12:17, 5 декабря 2022Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ

Спикер Минобороны России Конашенков сообщил об уничтожении Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Российская истребительная авиация за минувшие сутки уничтожила несколько единиц авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, были уничтожены Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

Конашенков уточнил, что оба самолета были сбиты в небе над Донецкой народной республикой (ДНР) — один в районе села Юрьевка, другой — близ населенного пункта Зверево.

По уточненным данным Минобороны на 5 декабря, с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 339 самолетов, 180 вертолетов и 2628 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Никольского в ДНР, а истребительной авиацией у населенного пункта Украинка в ДНР был сбил самолет МиГ-29.

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Марк Леонов
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