Создан дезинфицирующий спрей на основе бактериофагов для очистки продуктов

Nature Communications: создан дезинфицирующий спрей на основе бактериофагов

Команда канадских специалистов из Университета Макмастера создала инновационный дезинфицирующий спрей для очистки пищевых продуктов на основе бактериофагов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Бактериофаги — это безвредные для человека вирусы, которые уничтожают бактерии. Фаги в последнее время активно применяют в медицине для тех видов инфекций, где антибиотики не способны помочь из-за устойчивости патогенов.

Новое исследование показало, что бактериофаги можно безопасно наносить на продукты питания и другие материалы, чтобы избавить их от опасных бактерий, таких как E. coli 0157 (кишечная палочка), которая вызывает пищевое отравление. Для этого миллионы полезных вирусов поместили в гранулы размером около 20 микрон (одна 50-я миллиметра) в диаметре. Гранулы содержатся в спрее, который можно наносить для дезинфицирующего эффекта на упаковку и для обработки воды, оборудования и в пищевой промышленности. Продукт отличается высокой эффективностью, при этом он абсолютно безопасен для людей.

Пока специалисты протестировали разработку только на E. coli 0157 в салате и мясе. В дальнейшем эту технологию планируют использовать против других бактерий — сальмонеллы и листерии. Кроме того, рассматривается вариант применения в сфере медицины, например, для дезинфекции ран.

Авторы отмечают, что их спрей обладает потенциалом для коммерческого применения, поскольку фаги уже получили одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования в пищевых продуктах.