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17:55, 5 декабря 2022Путешествия

Летевший из Турции самолет с россиянами сменил курс и сел в другом городе

Рейс Southwind Airlines Анталья — Екатеринбург сел в Казани из-за непогоды

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту АнтальяЕкатеринбург, из-за сложных метеоусловий сел в Казани. Об этом пишет Ura.ru.

Как уточнили изданию в пресс-службе аэропорта уральской столицы Кольцово, рейс авиакомпании Southwind Airlines 2S-1713, который должен был прилететь в Екатеринбург из Антальи, из-за непогоды сменил курс и отправился на запасной аэродром в Казани. Решение сесть в другом российском городе принял экипаж воздушного судна.

Отмечалось, что это в свою очередь повлияло на вылет следующего по расписанию рейса, Екатеринбург — Анталья. Как рассказала читательница Ura.ru, самолет улетел в Турцию с 19-часовой задержкой.

«Кольцово работает без ограничений, принимая и отправляя рейсы. Кроме того, сегодня утром в аэропорт Кольцово на запасной аэродром прибыл рейс FV-6227 МоскваЧелябинск. Причина — сложные метеоусловия в пункте назначения», — рассказали представители аэропорта Екатеринбурга.

Ранее в декабре сообщалось, что полсотни российских туристов не смогли попасть на рейс авиакомпании Southwind из Калининграда в турецкую Анталью из-за поломки самолета.

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Дарья Рыбак
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