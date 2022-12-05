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16:56, 5 декабря 2022Экономика

Рубль по отношению к евро снизился до минимума за полгода

Евро впервые за полгода превысил уровень 66 рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На фоне вступления в силу санкций Евросоюза против поставок российской нефти по морю, а также введения потолка цен на российскую нефть в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с июня этого года превысил 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 16:50 по московскому времени европейская валюта достигла 66,18 рубля (плюс 2,1 процента). Доллар также вырос до 62,36 рубля (плюс 0,6 процента).

Курс доллара от TradingView

С момента начала боевых действий на Украине и введения санкций со стороны западных стран курс рубля на Московской бирже определяется соотношением импорта и экспорта. Ограничение нефтегазовых доходов при неизменности санкций на импорт снизит предложение валюты, а значит, ослабит рубль.

Ранее сегодня Министерство финансов России сообщило, что в ноябре ожидаемые нефтегазовые доходы российского бюджета, включая дополнительные, оказались хуже прогноза на 90,2 миллиарда рублей. В декабре объем дополнительных нефтегазовых доходов планируется на уровне 176,1 миллиарда рублей, что значительно ниже, чем планы на прошлые месяцы (в ноябре — 282,8 миллиарда рублей).

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Платон Щукин
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