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04:46, 5 декабря 2022Мир

Макрон опроверг стремление Франции уничтожить Россию

Президент Франции Макрон опроверг стремление Франции уничтожить Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг стремиление к уничтожению России и напомнил, о культурных и исторических связях между двумя странами. Об этом пишет ТАСС.

«У нас во Франции никогда не было такого стремления», — сказал французский лидер, добавив, что у Франции очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения.

«И мы всегда уважали народ России», — добавил он.

Ранее Макрон заявил, что следует разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы. По словам французского лидера, Европе предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ.

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Марина Совина
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