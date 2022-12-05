Президент Франции Макрон опроверг стремление Франции уничтожить Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг стремиление к уничтожению России и напомнил, о культурных и исторических связях между двумя странами. Об этом пишет ТАСС.

«У нас во Франции никогда не было такого стремления», — сказал французский лидер, добавив, что у Франции очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения.

«И мы всегда уважали народ России», — добавил он.

Ранее Макрон заявил, что следует разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы. По словам французского лидера, Европе предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ.