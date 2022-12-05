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09:38, 5 декабря 2022Путешествия

Туроператоры рассказали о способе сэкономить на горнолыжном отдыхе в России

АТОР: Fun&Sun запустил чартеры в Шерегеш из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга

Фото: Nica Lacasa / Globallookpress.com

Туроператор Fun&Sun запустил продажу бюджетных туров на популярный горнолыжный курорт Шерегеш на чартерных рейсах. О способе сэкономить на зимнем отдыхе рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейсы с 4 декабря начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» из Москвы и Екатеринбурга один раз в неделю. Из Санкт-Петербурга чартерная программа стартует 5 февраля.

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«Стоимость пакетного тура на чартере получается существенно дешевле, чем самостоятельное бронирование перелета и проживания», — отметил генеральный директор компании Владимир Рубцов. Так, за недельную путевку в Шерегеш с отправлением из Москвы россиянам придется заплатить от 23 тысяч рублей на человека.

В сумму входит перелет в обе стороны с включенным в стоимость багажом до 23 килограммов и проживание. Тур с вылетом из Екатеринбурга обойдется немного дороже — от 24 тысяч рублей на человека. Любителям горных лыж из Санкт-Петербурга за поездку в Шерегеш нужно заплатить минимум 26 тысяч рублей на одного.

Ранее сообщалось, что российским туристам стали доступны туры на горнолыжные курорты Южной Кореи. Путевка без учета дороги обойдется путешественникам минимум в 150 тысяч рублей. Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сеул на середину января можно приобрести от 60 тысяч рублей в обе стороны.

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Валентина Процкова
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