Туроператоры рассказали о способе сэкономить на горнолыжном отдыхе в России

АТОР: Fun&Sun запустил чартеры в Шерегеш из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга

Туроператор Fun&Sun запустил продажу бюджетных туров на популярный горнолыжный курорт Шерегеш на чартерных рейсах. О способе сэкономить на зимнем отдыхе рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейсы с 4 декабря начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» из Москвы и Екатеринбурга один раз в неделю. Из Санкт-Петербурга чартерная программа стартует 5 февраля.

«Стоимость пакетного тура на чартере получается существенно дешевле, чем самостоятельное бронирование перелета и проживания», — отметил генеральный директор компании Владимир Рубцов. Так, за недельную путевку в Шерегеш с отправлением из Москвы россиянам придется заплатить от 23 тысяч рублей на человека.

В сумму входит перелет в обе стороны с включенным в стоимость багажом до 23 килограммов и проживание. Тур с вылетом из Екатеринбурга обойдется немного дороже — от 24 тысяч рублей на человека. Любителям горных лыж из Санкт-Петербурга за поездку в Шерегеш нужно заплатить минимум 26 тысяч рублей на одного.

Ранее сообщалось, что российским туристам стали доступны туры на горнолыжные курорты Южной Кореи. Путевка без учета дороги обойдется путешественникам минимум в 150 тысяч рублей. Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сеул на середину января можно приобрести от 60 тысяч рублей в обе стороны.

