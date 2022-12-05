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13:48, 5 декабря 2022Экономика

В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть

Global Times: мировой нефтяной рынок не пострадает из-за потолка цен на сырье из России
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Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Мировой нефтяной рынок не пострадает из-за вступившего в силу с 5 декабря ограничения цен на российскую нефть с поставками по морю, особенно если в дело вмешается ОПЕК+. Об этом пишет государственное СМИ Китая Global Times.

Эксперты отмечают, что влияние ограничений, связанных непосредственно с поставками в Евросоюз, невелико, так как объем такой торговли уже резко снизился. Основной упор Запад делает на переговорах о присоединении к потолку третьих стран.

Один из собеседников издания усомнился в появлении проблем на мировом рынке до тех пор, пока российской стороне не придется продавать нефть по 30 долларов за баррель. В этом случае Москва может начать сокращать добычу, а стоимость сырья от остальных поставщиков вырастет. Другие эксперты считают, что альянс ОПЕК+ может в случае частичного успеха потолка цен на нефть ужесточить сокращение добычи, что тоже поднимет цены.

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Таким образом, полагает издание, западное соглашение о сокращении цен не позволит переломить мировой энергетический кризис и снизить стоимость углеводородов. В то же время Global Times не стало заострять внимание на проблемах, с которыми придется столкнуться российской экономике из-за падения нефтегазовых доходов.

Ограничение цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. В настоящее время оно установлено на уровне 60 долларов за баррель, хотя Польша до последнего времени настаивала на 30 долларах. Тем не менее потолок может быть пересмотрен. Основной целью страны Запада называют не снижение мировых цен на нефть, а сокращение доходов России, что должно уменьшить интерес Москвы к происходящему на Украине из-за внутренних проблем.

Накануне, 4 декабря, в Вене состоялась встреча ОПЕК+, в рамках которой стороны решили не менять текущий уровень квот на добычу нефти. На этом фоне курс Brent растет почти на два процента, к середине дня он поднялся выше 87 долларов за баррель.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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