Открылась регистрация на бесплатные катки проекта «Московские сезоны»

Открылась регистрация для посещения бесплатных катков проекта «Московские сезоны»

С 5 декабря откроется регистрация для посещения бесплатных катков проекта «Московские сезоны». 9 декабря на 19 катках катание будет организовано по сеансам. Предварительно зарегистрироваться можно в приложении «Московские сезоны» и на сайте. Там можно будет выбрать удобную площадку и время.

Приходить на каток рекомендуется заранее. Так, если желающий покататься зарегистрировался и опаздывает на сеанс более чем на 30 минут, система автоматически аннулирует его запись.

На катках действуют определенные требования. Туда нельзя проносить сумки, рюкзаки, пакеты и продукты питания. Администрация катка не несет ответственность за личные вещи посетителей. Больше о правилах посещения катков можно узнать здесь или в помещении пункта проката.

Стоимость проката коньков — 50 рублей, их выдают под залог (две тысячи рублей). Посетители смогут выбрать детские и взрослые коньки от 27-го до 46-го размера включительно.

Комплект защиты (наколенники, налокотники) обойдется в 50 рублей (залог — тысяча рублей), на таких условиях выдается и шлем. На лед допускаются дети от трех лет в сопровождении взрослых. Последним для пребывания на льду бесплатно выдадут валенки под залог (тысяча рублей). Посетители в возрасте от 10 до 14 лет смогут попасть на каток без сопровождения взрослого после подписания законным представителем согласия на посещение катка.

Также все посетители площадок могут принять участие в сборе новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает». В штабах можно передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и участникам специальной военной операции. Подробнее можно узнать здесь.

Ранее в проекте «Активный гражданин» провели голосование, по итогам которого москвичи выбирали формат празднования Нового года. Более 80 процентов горожан поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление столицы.

Маленькие москвичи смогут посетить многочисленные новогодние и рождественские елки, будут открыты парки, катки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Отдельные подарки готовятся и для семей участников специальной военной операции (СВО). Во многих парках и на фестивальных площадках запланирован сбор новогодних подарков детям жителей новых территорий России. Также посетители смогут написать открытки с добрыми пожеланиями участникам СВО.