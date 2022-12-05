Глава МИД Украины попросил больше оружия для Киева

Глава МИД Украины Кулеба попросил больше вооружения для Киева после ракетных ударов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны попросил больше вооружения для Киева. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Россия выпустила еще один залп ракет по нашей критической инфраструктуре <...> Чем больше военных преступлений совершает Россия, тем больше оружия нужно предоставлять Украине», — написал министр.

5 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах страны произошли ракетные атаки, удары пришлись по энергетической инфраструктуре.

В Одессе и большинстве общин Одесской области из-за ракетных ударов пропало электричество, в городе не работают котельные и электротранспорт.