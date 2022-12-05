Глава МИД Украины попросил больше оружия для Киева
Глава МИД Украины Кулеба попросил больше вооружения для Киева после ракетных ударовСюжетРакетные удары по Украине:
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны попросил больше вооружения для Киева. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Россия выпустила еще один залп ракет по нашей критической инфраструктуре <...> Чем больше военных преступлений совершает Россия, тем больше оружия нужно предоставлять Украине», — написал министр.
5 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах страны произошли ракетные атаки, удары пришлись по энергетической инфраструктуре.
В Одессе и большинстве общин Одесской области из-за ракетных ударов пропало электричество, в городе не работают котельные и электротранспорт.