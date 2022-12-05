«Позорная» выходка грузчиков аэропорта с багажом разозлила пользователей сети

Видео швыряющих со смехом чемоданы грузчиков вызвало возмущение пользователей сети

Небрежное обращение грузчиков с багажом пассажиров рейса национальной авиакомпании Австралии Qantas попало на камеру и вызвало возмущение пользователей сети. Видео «позорной» выходки сотрудников воздушной гавани опубликовало издание Daily Star.

На размещенных в сети кадрах видно, как при выгрузке вещей трое сотрудников наземных служб аэропорта Мельбурна берут чемоданы и, подбрасывая их высоко в воздух, со смехом швыряют на конвейерную ленту. В результате часть сумок падает на землю.

Видео разозлило пользователей сети и они принялись обсуждать поступок грузчика в комментариях. «Люди так много платят за свои полеты и верят, что их имущество не будет намеренно повреждено», «Теперь я понимаю, почему чемоданы могут испортиться», «Грузчиков должны были уволить на месте», — возмутились они.

Представители Quantas заявили, что в отношении сотрудников началось расследование. «Поведение на этом видео явно неприемлемо, и наш контрактный оператор наземного обслуживания проводит срочное расследование. Недопустимые действия нескольких человек не останутся без внимания и не позволят запятнать качественную работу всей нашей команды», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Позже стало известно, что все трое грузчиков были уволены.

Ранее сообщалось, что грузчик столичного аэропорта Шереметьево украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей. 35-летний мужчина во время загрузки багажа на рейс Москва — Бишкек решил проверить его содержимое. Так, в одном чемодане он нашел 10 миллионов рублей, в другом — еще 11 миллионов.