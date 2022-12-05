Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:51, 5 декабря 2022Путешествия

«Позорная» выходка грузчиков аэропорта с багажом разозлила пользователей сети

Видео швыряющих со смехом чемоданы грузчиков вызвало возмущение пользователей сети

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Небрежное обращение грузчиков с багажом пассажиров рейса национальной авиакомпании Австралии Qantas попало на камеру и вызвало возмущение пользователей сети. Видео «позорной» выходки сотрудников воздушной гавани опубликовало издание Daily Star.

На размещенных в сети кадрах видно, как при выгрузке вещей трое сотрудников наземных служб аэропорта Мельбурна берут чемоданы и, подбрасывая их высоко в воздух, со смехом швыряют на конвейерную ленту. В результате часть сумок падает на землю.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Видео разозлило пользователей сети и они принялись обсуждать поступок грузчика в комментариях. «Люди так много платят за свои полеты и верят, что их имущество не будет намеренно повреждено», «Теперь я понимаю, почему чемоданы могут испортиться», «Грузчиков должны были уволить на месте», — возмутились они.

Представители Quantas заявили, что в отношении сотрудников началось расследование. «Поведение на этом видео явно неприемлемо, и наш контрактный оператор наземного обслуживания проводит срочное расследование. Недопустимые действия нескольких человек не останутся без внимания и не позволят запятнать качественную работу всей нашей команды», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Позже стало известно, что все трое грузчиков были уволены.

Ранее сообщалось, что грузчик столичного аэропорта Шереметьево украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей. 35-летний мужчина во время загрузки багажа на рейс Москва — Бишкек решил проверить его содержимое. Так, в одном чемодане он нашел 10 миллионов рублей, в другом — еще 11 миллионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
65-летнему москвичу предъявили обвинение в убийстве молодой жены
Врач предупредила об опасности самостоятельного подбора витаминов
«Позорная» выходка грузчиков аэропорта с багажом разозлила пользователей сети
Информация о свадьбе сына Мизулиной с мужчиной в США оказалась недостоверной
В Европе рекордно упал спрос на газ
Кэмерон рассказал о психологических травмах Уинслет после съемок в «Титанике»
Известная российская юмористка раскрыла закулисье популярного шоу
Бритни Спирс сравнила себя с популярной певицей и разгневала фанатов
Пасечник раскрыл подробности обстрела общежития в ЛНР из HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.