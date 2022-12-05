Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:42, 5 декабря 2022Мир

Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети

В Twitter осудили экс-посла Украины Мельника, раскритиковавшего учебник за статью о Крыме
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: @MelnykAndrij

Пользователи Twitter осудили экс-посла Украины в Германии, а ныне замминистра иностранных дел Андрея Мельника, который раскритиковал немецкий учебник. В главе говорилось, что в 2014 году большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Дипломат упрекнул авторов за подобные заявления и призвал проверить все школьные пособия в ФРГ.

Слова Мельника вызвали возмущение комментаторов. Одни призвали бывшего посла обратить внимание на проблемы собственной страны и восполнить пробелы в знаниях истории. «Вместо того, чтобы читать лекции другим, я предлагаю сначала пополнить свои собственные исторические знания», — написал @DanutaHejman.

Его поддержал@Michael30805473. «Других проблем на данный момент нет? Я предпочел бы позаботиться о важных вещах и не пытаться постоянно искать ошибки в Германии», — сказал он.

Материалы по теме:
«Посмотрите на светлую сторону!» Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
«Посмотрите на светлую сторону!»Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
19 октября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

Другие комментаторы напомнил, что историю нельзя переписывать под влиянием сложившейся политической ситуации. «Насколько я понимаю, учебник предназначен для передачи простых, объективных фактов, а не узкого взгляда украинца-националиста», — заявил @Lauer10Markus.

«Нельзя изменить учебники истории только потому, что ситуация в мире изменилась. Многие страны Европы и мира уже не ведут себя так, как они были записаны в учебниках истории. Тем не менее, можно вернуться к этим фактам. Объективность важна», — добавил @ThomasKuehne60.

Ранее министр обороны, вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны является плохим решением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ
В ДНР сообщили о 20 обстрелах ВСУ Донецка за сутки
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за чересчур коротких шортов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Гидрометцентр назвал срок окончания аномальных холодов
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети
Минобороны РФ организовало доставку писем от родственников военным на Украину
В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа
Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за российского флага на бутсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.