В Польше раскритиковали назначение нового замглавы МИД Украины

Глава МО Блащак раскритиковал назначение бывшего посла Мельника замглавы МИД Украины

Назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны является плохим решением. Об этом заявил министр обороны, вице-премьер Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны является плохим решением. Об этом заявил министр обороны и по совместительству вице-премьер Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

«Это действительно плохой сигнал», — сказал Блащак. Он также сообщил, что ранее обращал на заявления Мельникова в беседе с новым послом Украины в Польше Василием Зварычем.

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. На его место назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.

Ранее Андрей Мельник охарактеризовал националиста Степана Бандеру как «борца за свободу» в ходе интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. Во время беседы с журналистом дипломат признался, что посещал его могилу в Мюнхене. Кроме того, Мельник назвал неправдой данные о причастности сторонников Бандеры к массовым убийствам поляков и евреев.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.