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19:01, 22 ноября 2022Мир

В Польше раскритиковали назначение нового замглавы МИД Украины

Глава МО Блащак раскритиковал назначение бывшего посла Мельника замглавы МИД Украины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны является плохим решением. Об этом заявил министр обороны, вице-премьер Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны является плохим решением. Об этом заявил министр обороны и по совместительству вице-премьер Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

«Это действительно плохой сигнал», — сказал Блащак. Он также сообщил, что ранее обращал на заявления Мельникова в беседе с новым послом Украины в Польше Василием Зварычем.

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. На его место назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.

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Ранее Андрей Мельник охарактеризовал националиста Степана Бандеру как «борца за свободу» в ходе интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. Во время беседы с журналистом дипломат признался, что посещал его могилу в Мюнхене. Кроме того, Мельник назвал неправдой данные о причастности сторонников Бандеры к массовым убийствам поляков и евреев.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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Глеб Бажуткин
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