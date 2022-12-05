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19:35, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Молдавии успокоили жителей после падения ракеты в стране

МВД Молдавии заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты

Фото: Aurel Obreja / AP

Министерство внутренних дел Молдавии заявило, что для жителей нет рисков после падения ракеты недалеко от города Бричень на севере страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция поспешила успокоить граждан, отметив, что место инцидента охраняется пограничниками, они также усилили патрулирование и повысили уровень готовности. Специалисты по технико-взрывной экспертизе устанавливают, есть ли в упавшем элементе взрывчатка.

Молдавские спасатели проводят оценку ущерба и опрашивают местных жителей.

5 декабря на севере Молдавии вблизи границы с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету. Она упала на фруктовый сад.

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Антон Похиляк
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