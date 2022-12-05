В Молдавии успокоили жителей после падения ракеты в стране

МВД Молдавии заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты

Министерство внутренних дел Молдавии заявило, что для жителей нет рисков после падения ракеты недалеко от города Бричень на севере страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция поспешила успокоить граждан, отметив, что место инцидента охраняется пограничниками, они также усилили патрулирование и повысили уровень готовности. Специалисты по технико-взрывной экспертизе устанавливают, есть ли в упавшем элементе взрывчатка.

Молдавские спасатели проводят оценку ущерба и опрашивают местных жителей.

5 декабря на севере Молдавии вблизи границы с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету. Она упала на фруктовый сад.

