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11:21, 5 декабря 2022Ценности

Рианна вышла в свет в прозрачном наряде

Певица Рианна пришла на свидание в Майами в черном прозрачном платье

Фото: 305pics / GC Images

Американская певица и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Майами, США, в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье длины миди без бретелей, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. На размещенных кадрах видно, что исполнительница дополнила образ босоножками на высоком каблуке, длинной золотой цепочкой и небольшой сумкой. Кроме того, звезда нанесла яркие бирюзовые тени на веки и коричневый блеск на губы, распустив при этом волосы.

По информации издания, Рианна пришла на свидание со своим возлюбленным, американским рэпером ASAP Rocky. Хип-хоп-исполнитель был одет в белую футболку и светлые брюки в сочетании с полосатой рубашкой. Известно, что в мае 2021 года у пары родился сын, имя которого знаменитости не раскрывают.

В ноябре Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Знаменитость позировала в спальне в латексном корсете на шнуровке в сочетании с перчатками и ботфортами из того же материала на фигурном каблуке. Образ бизнесвумен дополнили солнцезащитные очки и куртка бомбер оверсайз.

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Екатерина Ештокина
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