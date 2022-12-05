Лишившей онкобольных лекарств российской чиновнице Минздрава вынесли приговор

В Астрахани суд вынес приговор чиновнице Минздрава, лишившей онкобольных лекарств

В Астрахани суд признал виновной бывшую начальницу отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального Министерства здравоохранения, которая запретила медикам оформлять онкобольным рецепты на незакупленные препараты. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России по Астраханской области.

Женщину приговорили к 2,5 года принудительных работ по статьям 293 («Халатность») и 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Следствие и суд установили, что с января по март 2021 года чиновница не организовала закупку за счет государственных средств двух важных препаратов для лечения онкобольных. Из-за этого более 140 пациентов были вынуждены приобретать лекарства за свой счет в аптеках или не принимать их вовсе из-за дороговизны — препараты по льготе отсутствовали. Чтобы скрыть свою ошибку, осужденная установила врачам запрет на выписку пациентам этих лекарств. Преступление пресекли Следственный комитет и ФСБ России по Астраханской области.

9 ноября сообщалось, что в Саратове врач предстанет перед судом за смерть пациента во время обследования желудка.