Москвичи смогут отправить письма участникам СВО на выставке в центрах госуслуг

Выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год» открылась в центрах госуслуг

Выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год» открылась в центрах госуслуг «Мои документы». Это совместный с Главным архивным управлением Москвы проект. Экспозицию можно посмотреть в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.

Также будет возможность в преддверии Нового года отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции (СВО) в рамках акции «Письма для наших героев». В центрах госуслуг установлены ящики для открыток, которые в Новый год отправят адресатам. Боксы расположены в зоне выставки «Москва — с заботой об истории». Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив.

Сама выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год» познакомит с интересными фактами, благодаря которым жители узнают, какие подарки фронтовикам готовили москвичи к Новому, 1942 году, чем украшали новогоднюю елку на фронте и в тылу, как подготовили Москву флористы к зимнему празднику и какие мероприятия организовывали жители в прифронтовой столице.

Также можно будет узнать реальные истории горожан, которые в зимние праздники находились на фронте и защищали Родину. Так, Петр Жовнеров в письме близким вспоминал довоенную Москву и переживал, что семейный праздник отмечает вне родного дома, а Александр Чернявский прислал дочери открытку с фронта с пожеланием счастья и удачи в Новом году.

На выставке будет возможность увидеть первое в истории Советского Союза новогоднее обращение председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина. А благодаря аудиоинсталляции горожане смогут оказаться в Москве в новогоднюю ночь с 1941 на 1942 год.

Посмотреть выставку и отправить письмо можно в районных и флагманских офисах «Мои документы», которые работают по удобному графику. Районные центры госуслуг принимают посетителей с 08:00 до 20:00, флагманы — с 10:00 до 22:00.

