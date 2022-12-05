Поставки газа из Германии в Польшу упали до нуля

Reuters: поставки газа из Германии в Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля

Поставки газа из Германии в Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля 5 декабря в 8 утра по московскому времени, пишет Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

Поставки топлива в восточном направлении через газоизмерительную станцию «Мальнов» на границе Германии и Польши в указанный период времени были равны нулю.

До этого поставки были на уровне 1,305 миллиона киловатт-час. С чем связано падение, неизвестно. В ноябре Польша лишила «Газпром» прав на участок газопровода «Ямал — Европа». Российская компания потеряла 48-процентную долю в проекте. В конце мая Польша разорвала газовые отношения с Россией за полгода до истечения «ямальского» контракта.

Протяженность газопровода превышает две тысячи километров. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность «Ямал — Европа» составляет 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

