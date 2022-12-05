Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:11, 5 декабря 2022Экономика

Поставки газа из Германии в Польшу упали до нуля

Reuters: поставки газа из Германии в Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Reuters

Поставки газа из Германии в Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля 5 декабря в 8 утра по московскому времени, пишет Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

Поставки топлива в восточном направлении через газоизмерительную станцию «Мальнов» на границе Германии и Польши в указанный период времени были равны нулю.

Котировки TTF1! от TradingView

До этого поставки были на уровне 1,305 миллиона киловатт-час. С чем связано падение, неизвестно. В ноябре Польша лишила «Газпром» прав на участок газопровода «Ямал — Европа». Российская компания потеряла 48-процентную долю в проекте. В конце мая Польша разорвала газовые отношения с Россией за полгода до истечения «ямальского» контракта.

Протяженность газопровода превышает две тысячи километров. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность «Ямал — Европа» составляет 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
В Госдуме ответили на слова Макрона о переговорах с Путиным на тему спецоперации
В Чехии рассказали о выгодах США от конфликта на Украине
Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
В России впервые оштрафовали физлицо-иноагента
Мигрант без билета выбросил контролера московского автобуса на проезжую часть
В Финляндии ответили на идею Макрона о гарантиях для России
Оценено будущее российской экономики
Медведев сравнил с пьяными бюргерами ограничивших цены на нефть европейцев
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.