Россиянка обвинила врачей в отказе помочь ее умершей от кровоизлияния дочери

Жительница Дагестана обвинила врачей в отказе помогать ее дочери, умершей от кровоизлияния

Жительница Дагестана обвинила врачей в отказе помогать ее дочери, которая впоследствии умерла от кровоизлияния в мозг, ставшего следствием аневризмы. Об этом россиянка рассказала журналистам Telegram-канала Mash Gor.

По словам женщины, в марте 2020 года ее 25-летней дочери стало плохо во время празднования дня рождения подруги в одном из клубов. Знакомые доставили девушку в больницу, где ее направили в инфекционное отделение. Когда врачи узнали о предшествующем ухудшению самочувствия празднике, они предположили, что девушка могла принимать наркотики.

Как пишет канал, после этого медики отказались лечить госпитализированную девушку. По словам ее матери, врачи якобы заявили, что она «проспится и через три часа придет домой». Женщина утверждает, что после этого сотрудники больницы сели пить чай и обсуждать, что могла принять пострадавшая. «Экспертиза показала, что у нее аневризма сосудов головного мозга. У нее там сосуд лопнул, от кровоизлияния она умерла», — рассказала мать.

По информации авторов поста, медики обратили внимание на больную, когда она уже перестала дышать. Реанимировать ее не удалось. Посмертная экспертиза показала отсутствие наркотических веществ в крови умершей девушки. Ее мать заявила, что обращалась в прокуратуру и Следственный комитет, однако уголовное дело заведено не было.

Ранее в Иркутске отец четырехмесячного мальчика обвинил врачей в его смерти после прививки при наличии медотвода, выданного неврологом из частной клиники. По словам отца, в государственной больнице якобы не согласились с этим заключением и заявили, что не видят причин для отказа от вакцинации. Кроме того, медики выписали мальчику успокоительное.