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17:48, 29 ноября 2022Россия

Россиянин обвинил врачей в смерти четырехмесячного сына после прививки

В Иркутске отец четырехмесячного мальчика обвинил врачей в его смерти после прививки

Фото: Shutterstock

В Иркутске отец четырехмесячного мальчика обвинил врачей в его смерти после назначенной прививки при наличии медотвода. Об этом мужчина заявил в беседе с Telegram-каналом SHOT.

По его словам, невролог из частной клиники выписала младенцу медотвод от прививки, так как ребенок часто капризничал. Как утверждает мужчина, врачи государственной поликлиники не согласились с этим заключением и заявили, что не видят причин для отказа от вакцины. Кроме того, медики выписали мальчику успокоительное.

Как пишут авторы поста, 26 ноября младенец начал сильно плакать, и родители дали ему назначенное в больнице успокоительное. Когда таблетка не помогла, россияне вызывали скорую помощь. Прибывшие на место медики осмотрели ребенка и якобы сказали, что госпитализация не требуется, после чего уехали. В результате отец решил самостоятельно отвезти сына в больницу.

28 ноября четырехмесячный младенец скончался в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Региональный Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности. Ведомство назначило ряд экспертиз, которые должны установить точную причину смерти ребенка.

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Региональный Минздрав подтвердил факт гибели ребенка. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В министерстве рассказали, что умерший мальчик находился на обследовании и лечении в связи с неврологическими нарушениями. В Минздраве также назначили гистологическое исследование, которое должно установить причину смерти.

Кроме того, в ведомстве сообщили о планах провести экспертизу медицинских документов для проверки стандартов оказанной медицинской помощи.

Ранее в городе Купино Новосибирской области женщина обвинила врачей в смерти 12-летней дочери из-за неверно поставленного диагноза. Школьнице стало плохо после прививки от клещевого энцефалита. По словам матери ребенка, девочку сначала не хотели класть в больницу, а врачи заявляли, что у нее ОРВИ. Вскоре медики сообщили родителям, что их дочь впала в кому.

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Константин Лысяков
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