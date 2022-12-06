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06:34, 6 декабря 2022Наука и техника

Презентацию B-21 Raider назвали посланием Китаю и России

В 19FortyFive сочли презентацию бомбардировщика B-21 Raider посланием Китаю и России

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Презентацию малозаметного стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США B-21 Raider сочли посланием Китаю и России. Обозреватель 19FortyFive Джеймс Холмс рассказал о целях публичной демонстрации.

Отмечается, что организаторы презентации запретили посетителям проносить на мероприятие камеры и мобильные телефоны. Также они выбирали ракурсы, с которых зрители могли наблюдать за бомбардировщиком.

«Выборочное раскрытие информации ставит важную аудиторию — потенциальных врагов, а также союзников и друзей — в известность о том, что вооруженные силы США разработали впечатляющую, возможно, выигрывающую войны новую систему вооружения», — пишет Холмс.

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Он приводит слова историка Эдварда Люттвака, который писал, что основной политической целью вооружений и военных маневров является демонстрация возможностей. «Успешно используя экспедиционные военно-воздушные силы, флотилии кораблей или дивизии сухопутных войск, американские командиры пытаются убедить противника, что он, скорее всего, проиграет в испытании оружия. Рациональный антагонист отказался бы от конфронтации, если бы был убежден, что он не может победить», — отметил Холмс.

Бомбардировщик B-21 Raider, который называют самым совершенным самолетом ВВС США, представили 2 декабря на предприятии компании Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния.

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Даниил Иринин
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