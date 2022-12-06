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23:55, 6 декабря 2022Мир

Saxo Bank спрогнозировал отставку Макрона

Датский Saxo Bank спрогнозировал отставку президента Франции Макрона в 2023 году
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку в 2023 году, спрогнозировал датский Saxo Bank.

По предположению банка, Макрон в начале следующего года покинет свой пост из-за сильной оппозиции со стороны коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) и правой партии «Национальное объединение». Согласно прогнозу, в ходе телевизионного обращения политик раскритикует взгляды оппозиции и объявит об уходе в отставку.

Французский лидер будет надеяться, что сторонники попросят его вернуться, когда страна погрузится в политический хаос, как это было в 1958 году, пишет Saxo Bank.

В июле Express сообщал, что Макрон в 2015 году поддержал развитие Uber во Франции, когда занимал пост министра экономики. На фоне разразившегося скандала президента призвали уйти в отставку. «Макрон должен уйти в отставку! Он предает Францию, ее компании, государство, правосудие, народ! Вон!» — заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Марина Совина
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