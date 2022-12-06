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15:21, 6 декабря 2022Ценности

Блогерша раскрыла дешевое средство для чистки кожаных ботинок

Блогерша Джордан посоветовала почистить кожаные ботинки с помощью зубной пасты

Фото: Ayrus Hill / Unsplash

Пользовательница сети с никнеймом раскрыла дешевое средство, с помощью которого можно почистить обувь из кожи. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео блогерша Джордан крупным планом продемонстрировала свои ботинки бренда Dr. Martin черного цвета. На размещенных кадрах видны царапины и потертости. «Если вы еще не знали, зубная паста очень хорошо избавляет обувь от потертостей», — посоветовала она.

Так, юзерша взяла в руки данное средство и начала наносить его на поверхность изделия. Через некоторое она удалила остатки зубной пасты салфеткой.

Подписчики поблагодарили Джордан за лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Боже, мои такие потертые из-за того, что я постоянно в них хожу. Нужно попробовать», «О, нужно проверить. Надеюсь, этот способ сработает», — писали они.

В ноябре помощник по закупкам в обувной компании Pavers Виттория Веллен‑Бомбелли назвала важные правила чистки и сушки обуви в холодную и дождливую погоду. Эксперт отметила, что резиновые сапоги и кроссовки предпочтительнее очищать от загрязнений вручную, чтобы не повредить изделия. При этом для удаления пятен с последних она посоветовала применять жидкость для мытья посуды. Кроме того, кроссовки следует протереть влажной тряпкой внутри, предварительно вынув из них стельки, чтобы проветрить.

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Мария Винар
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