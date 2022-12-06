Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 6 декабря 2022Силовые структуры

Российский бухгалтер заменила 1,5 миллиона из сейфа на купюры «Банка приколов»

В Подмосковье бухгалтер заменила 1,5 миллиона рублей из сейфа на купюры «Банка приколов»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сотрудники полиции уличили бухгалтера в присвоении денежных средств российской компании. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В правоохранительные органы поступило заявление от сотрудника фирмы, чей офис расположен на Шереметьевском шоссе, об исчезновении из сейфа компании 1,5 миллиона рублей. Прибывшие по вызову полицейские обследовали место преступления и не обнаружили следов взлома. В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность 35-летней сотрудницы бухгалтерии к хищению средств.

Она, надеясь скрыть следы преступления, заменила наличность на купюры «Банка приколов». В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с подозреваемой.

На кадрах виден полицейский, снимающий отпечатки пальцев с бухгалтера. На допросе она признала вину и пояснила, что брала деньги на личные нужды. В отношении нее возбуждено уголовное дело о присвоении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Попытку удара ВСУ по российским военным аэродромам назвали «опасным витком»
Следователи проверят сообщение жительницы ДНР о расстреле ВСУ ее сыновей
Врачей обеспокоил TikTok-тренд на заклеивание рта для похудения и хорошего сна
Стало известно о росте числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы
В российском регионе почти 80 классов отправили на карантин
Объявленный в розыск в Латвии Черный Ленин рассказал об участии в СВО
Рита Ора появилась на публике без белья в прозрачном платье
В ДНР повредили химзавод
Московские курьеры рассказали о необычной одежде встречающих их горожан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.