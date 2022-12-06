В возрасте 42 лет умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс

Умерла американская актриса и сценарист Якира Чемберс. Об этом сообщает Deadline.

Чемберс скончалась в возрасте 42 лет. Причиной смерти стала острая асфиксия. Уточняется, что вечером 30 ноября, незадолго до кончины, актриса находилась с матерью около торгового центра в Ньюпорт-Бич, Калифорния. У Чемберс начались проблемы с дыханием, после чего она упала в обморок.

Артистка известна по сериалу «Морская полиция: Гавайи», а также проектам «Чак и Ларри: Пожарная свадьба», «Белая ворона» и другим. У нее остался муж и пасынок.

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