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13:41, 6 декабря 2022Культура

Умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс

В возрасте 42 лет умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс
Якира Чемберс

Якира Чемберс. Фото: AdMedia / FS / Globallookpress.com

Умерла американская актриса и сценарист Якира Чемберс. Об этом сообщает Deadline.

Чемберс скончалась в возрасте 42 лет. Причиной смерти стала острая асфиксия. Уточняется, что вечером 30 ноября, незадолго до кончины, актриса находилась с матерью около торгового центра в Ньюпорт-Бич, Калифорния. У Чемберс начались проблемы с дыханием, после чего она упала в обморок.

Артистка известна по сериалу «Морская полиция: Гавайи», а также проектам «Чак и Ларри: Пожарная свадьба», «Белая ворона» и другим. У нее остался муж и пасынок.

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Дениза Мацаева
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Умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс
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