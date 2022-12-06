Союз журналистов России отреагировал на отзыв лицензии канала «Дождь» в Латвии

Глава СЖР Соловьев назвал «апогеем свободы слова» отзыв лицензии «Дождя» в Латвии

Причиной отзыва лицензии на вещание в Латвии у телеканала «Дождь» (признан Минюстом РФ иностранным агентом) стало отношение к России в странах Балтии, считает глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на решение Национального совета по электронным СМИ республики.

«В этой ситуации можно сказать, что запредельный уровень русофобии довел прибалтийскую республику до "апогея свободы слова". За оговорку в эфире они закрывают прозападный пропагандистский канал», — прокомментировал ситуацию он.

При этом Соловьев считает, что телеканал сможет продолжить вещание в другой стране.

«Эти не пропадут. Они сейчас очень нужны той стороне. У них вроде бы была студия в Голландии, там их никто не тронет. Их, конечно, пригреют и не бросят», — сказал председатель Союза журналистов России.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь», сообщил председатель совета Ивар Аболиньш. Причиной он назвал «угрозу национальной безопасности страны». По его словам, руководство телеканала «не осознает характер и серьезность каждого отдельного нарушения».

Комментируя ситуацию, ведущая Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) сообщила, что СМИ продолжит работу на YouTube, но потеряет часть кабельных сетей.

Скандал вокруг «Дождя» разгорелся 1 декабря из-за фразы ведущего Алексея Коростелева, которую расценили как призыв к помощи мобилизованным россиянам. После этого телеканал прекратил с ним сотрудничество. Сам Коростелев назвал свое высказывание оговоркой.

В Латвии начали расследование случившегося, а также оштрафовали «Дождь» на 10 тысяч евро за демонстрацию карты России с Крымом в составе страны, а также употребления слова «наши» по отношению к российской армии. Министр обороны страны призвал власти аннулировать вид на жительство сотрудникам телеканала и отправить их работать в Россию.

После начала специальной военной операции на территории Украины телеканал был заблокирован в России и приостановил работу. Летом вещание было возобновлено из Риги.