Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял участие в акции «Елка желаний»
Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял участие в акции «Елка желаний» в Манеже
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в акции «Елка желаний» в Манеже в рамках форума «Мы вместе». Об этом сообщает телеграм-канал агентства ТАСС.
В рамках благотворительной акции министр здравоохранения подарит девочке из Архангельска электронную барабанную установку. «Будем поздравлять девочку из Архангельска, попросила электронную барабанную установку, будем искать», — сообщил он.
Министр также сообщил, что сыграет вместе с ней. «Вместе с ней попробуем, ни разу не играл», — добавил он.