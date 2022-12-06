Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял участие в акции «Елка желаний» в Манеже

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в акции «Елка желаний» в Манеже в рамках форума «Мы вместе». Об этом сообщает телеграм-канал агентства ТАСС.

В рамках благотворительной акции министр здравоохранения подарит девочке из Архангельска электронную барабанную установку. «Будем поздравлять девочку из Архангельска, попросила электронную барабанную установку, будем искать», — сообщил он.

Министр также сообщил, что сыграет вместе с ней. «Вместе с ней попробуем, ни разу не играл», — добавил он.