Врач назвал смертельно опасные осложнения при гриппе

Врач Пестерев назвал признаки смертельно опасных осложнений гриппа у детей

У вирусов гриппа есть смертельно опасные осложнения, симптомы при появлении которых необходимо вызвать скорую и, возможно, госпитализироваться. К ним относятся потеря сознания, кровь в мокроте, несбиваемая температура и другие. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач Тимур Пестерев.

«Одним из самых тяжелых осложнений, которое может проявляться при гриппе, является затруднение дыхания, особенно это касается детей, — сказал врач. — Если вам или ребенку становится трудно дышать, необходимо как можно быстрее вызвать скорую».

Поводом для вызова медиков, по словам эксперта, также являются боли в области грудной клетки, а также примеси крови в мокроте, эпизоды потери сознания.

«Если вы принимаете жаропонижающие, а температура не спадает, тоже необходимо вызвать скорую и госпитализироваться, это указывает на то, что что-то пошло не так», — добавил Пестерев.

Ранее стало известно, что число российских регионов, где выявили свиной грипп, возросло до 74. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. «За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3 процента по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3 процента), РС-вирусов (12 процентов), метапневмовирусов (10,1 процента), аденовирусов (7,2 процента)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.