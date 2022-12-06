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21:23, 6 декабря 2022Среда обитания

Названы наиболее пострадающие от отмены льготной ипотеки регионы

ЦИАН: от отмены льготной ипотеки сильнее всего пострадает Московский регион
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Сильнее всего от отмены льготной ипотеки под семь процентов пострадает Московский регион, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Кроме того, значительное влияние это событие окажет на Пензенскую, Рязанскую области, а также Чувашию. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики ЦИАН.

В октябре 2022 года на долю столицы пришлось 8,4 процента от всех ипотечных займов, выданных на первичном рынке, что является максимальным показателем по всей стране. Кроме того, доля ипотеки, оформленной на новые квартиры, составила 33 процента.

В Петербурге на «первичке» было выдано 39 процентов от всей ипотеки. Значение стало максимальным среди всех других анализируемых локаций. Аналогичный показатель в Краснодарской области составил 36 процентов, в Ленинградской области — 33 процента.

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Одними из лидеров по доле выдаваемых ипотечных займов на новое жилье, следующими в списке за Москвой, стали Петербург и Краснодарский край с показателями по 6,1 процента. На долю Московской области пришлось 5,4 процента оформленных в стране займов на покупку новых квартир, на Тюменскую область — 5,3 процента. Суммарно вместе с Москвой в вышеуказанных локациях была выдана практически каждая третья ипотека на первичном рынке (31,3 процента от общего числа).

Эксперты отметили, что в 66 регионах из 85 ипотеку на новостройки в каждом из них оформляли не более чем в одном проценте случаев. Они добавили, что наименьшей востребованностью льготная ипотека пользуется в таких субъектах, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня, так как в них доля ипотек, выданных для покупки новостроек, в октябре 2022 года составила не более 10 процентов.

В декабре стало известно о том, что треть россиян выступили за продление льготной ипотеки на новостройки под семь процентов годовых в 2023 году. В исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах» приняли участие более тысячи россиян в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

Полина Кислицына
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