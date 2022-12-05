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13:55, 5 декабря 2022Среда обитания

Россияне высказались о судьбе льготной ипотеки

Почти 90 процентов россиян выступили за продление льготной ипотеки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Треть россиян выступили за продление льготной ипотеки на новостройки под семь процентов годовых в 2023 году. Свое мнение по поводу судьбы программы они выказали для исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», сообщают РИА Новости.

В исследовании приняли участие более тысячи россиян в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек. За продление льготной ипотеки и других подобных программ из них выступили почти 90 процентов опрошенных. 47 процентов завили, что существовать дальше нужно всем программам. За продление только льготной ипотеки на новостройки выступили 34 процента россиян, а за семейную — 24 процента.

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По мнению 16 процентов опрошенных, продлевать нужно сельскую ипотеку. Девять процентов выразили то же мнение относительно дальневосточного варианта. При этом 10 процентов россиян отметили, что не стоит продлевать ни одну из указанных программ.

В декабре в Минфине заявили, что окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы программы льготной ипотеки на новостройки. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на данный момент отмена или продление программы обсуждаются правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.

Нина Ташевская
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