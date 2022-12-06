МиГ-21 ВВС Хорватии потерпел крушение во время тренировочного полета

Истребитель МиГ-21 хорватских ВВС во время тренировочного полета потерпел крушение на северо-востоке страны в окрестностях города Дарувар в 120 километрах от Загреба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Хорватии.

«Самолет ВВС Хорватии МиГ-21 во время планового учебного полета во вторник около 14:00 (16:00 мск) упал на территории близ Слатины в Вировитицко-Подравинской жупании», — говорится в сообщении. В министерстве также добавили, что были приняты меры для поиска и спасения экипажа самолета.

Отмечается, что один из пилотов смог катапультироваться. В отношении второго члена экипажа ведутся поисковые работы на вертолете.

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5 февраля хорватская газета Jutarnji list, ссылаясь на Минобороны Хорватии, сообщила, что Загреб собирается вернуть на Украину четыре истребителя МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях были обнаружены утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании. По словам источников газеты, Киеву была направлена служебная нота, в которой содержались требования предоставить новые самолеты вместо некачественно отремонтированных.

В 2014 году Хорватия приобрела истребители у Украины, а также провела капитальную модернизацию купленной авиатехники на территории этой страны. Согласно заключенному договору, истребители должны были прослужить до 2023 года, однако пришли в негодность уже в 2016 году. Посетивший Хорватию в январе 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что договор был «не совсем выполнен», результатом чего стал «ущерб для хорватской стороны».

В расследовании Jutarnji list выяснилось, что истребители оказались старыми машинами, стоявшими на вооружении Болгарии до 1998 года, после чего «Укрспецэкспорт» приобрел их на запчасти. Газета утверждает, что номера на истребителях были перебиты, а сами самолеты перекрашены. При этом газета поднимает вопрос, каким образом они оказались на Украине, — Болгария сообщила НАТО, что техника была уничтожена.

МиГ-21 — советский реактивный сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, серийно выпускавшийся с 1959 по 1985 год.