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14:03, 6 декабря 2022Культура

Продюсер Бардаш объявил «Всеобщую культурную мобилизацию»

«Звук моего региона»: Бардаш намерен раскрыть творческий потенциал жителей Донбасса

Кадр: видео Telegram-канал «Философия Бардаша»

Продюсер Юрий Бардаш объявил в Telegram о старте музыкального конкурса «Звук моего региона», целью которого является раскрытие творческого потенциала талантливых жителей Донбасса.

Основатель проектов Quest Pistols и «Грибы» назвал свой музыкальный проект «Всеобщей культурной мобилизацией». Принять участие в конкурсе может стать любой житель региона, для этого ему нужно отправить демоверсию своей песни.

При выборе победителя ориентироваться будут на содержание композиции и талант исполнителя, поэтому к участию принимаются записи любого качества. Каждый участник может прислать неограниченное количество треков.

«Если ты имеешь какое-то отношение к Донбассу, поешь песни, читаешь рэп — присылай мне свое демо. Я отслушаю все и выберу уникальное. Сделаю так, чтобы это услышали миллионы», — рассказал в приветственном видео к будущим участникам проекта Бардаш.

Все демо-записи будут оценены Бардашом и его командой, после чего во время очного этапа будет выбран победитель. С ним будет записан музыкальный хит и представлен широкой общественности. Все этапы реализации проекта будут сопровождаться видеосъемками, которые используют для создания документально-музыкального фильма о проекте.

Демоверсии песен можно отправить до 15 января 2023 года через форму на сайте проекта или на электронную почту info@zvukmoegoregiona.ru.

Юрий Бардаш — украинский продюсер, хореограф и певец, экс-участник группы «Грибы». В июле был вынужден переехать в Россию после угроз из-за трека «Позиция», в котором он раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского и обвинил Киев в попытках украинизации Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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