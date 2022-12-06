Участника ОПГ «Мамшовские» осудили на 20 лет за убийства

В Татарстане бывший член ОПГ «Мамшовские» получил 20 лет за расстрел в 2000 году

В Татарстане суд приговорил к 20 годам лишения свободы 40-летнего бывшего участника организованной преступной группы (ОПГ) «Мамшовские» за два убийства и покушение, совершенные в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 11 марта 2000 года мужчина, выполняя указание главаря банды, с сообщником расстреляли лидера конкурирующей группировки и его знакомого у дома на улице Сююмбике. Тогда одна из жертв сумела выжить, второй погиб.

В том же году фигурант дела организовал нападение на 51-летнего начальника нижнекамской головной насосной станции «Средне-Волжский Транснефтепродукт», который боролся с незаконными врезками в нефтепродуктопроводы и мешал незаконному бизнесу бандитов. Его забили металлическими трубами и арматурой до смерти.

В 2014 году Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор шестерым участникам ОПГ. Они получили от 14 до 20 лет лишения свободы. Их сообщник скрылся и долгое время был в розыске, пока в январе 2021 года его не нашли правоохранители и отдали под суд.