«Секрет фирмы» расскажет о самых интересных профессиях

Медиа о бизнес-лайфстайле запускает видеоподкаст «Омайджоб!»

«Секрет фирмы» (входит в Rambler&Co) исследует все сферы бизнеса и экономики, в том числе и самые необычные. О них расскажет подкаст «Омайджоб!», в котором журналистка Диана Листопад не только пообщается с работниками скорой помощи и психиатрической больницы, натурщиками, каскадерами, но и ощутит нюансы их профессий на себе, чтобы точно узнать цену такой работы.

В первом эпизоде «Омайджоб!» слушатели побывают в крематории и узнают, как открыть свое дело в сфере ритуальных услуг. Слушателям расскажут, до какой температуры должна нагреваться печь крематория и какие бывают последние желания клиентов.

Каждый выпуск знакомит с необычными героями, но в основном исследует экономические и социологические параметры той или иной профессии. Например, журналисты узнали, что в среднем работа натурщика в художественном вузе приносит 450 рублей в час, а прыгнуть под машину, будучи каскадером, принесет уже 30 тысяч рублей.

Эпизоды выходят каждый понедельник и четверг на сайте «Секрета фирмы», на страницах издания в соцсетях, а также на Hi-Fi-стриминге Звук, YouTube, Rutube и других платформах.

