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08:54, 6 декабря 2022Экономика

Россияне увеличили траты на два вида товаров из-за морозов

Россияне на 20 процентов увеличили траты на незамерзайку и стеклоочистители

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ноябре из-за морозов россияне на 20 процентов увеличили траты на два вида товаров. Как сообщает РИА Новости, речь идет о незамерзайке и стеклоочистителях. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического ресурса «Чек Индекс».

Авторы исследования установили, что на покупку щеток в среднем было потрачено 772 рубля, это плюс 21 процент к уровню прошлого года. Кроме того, непосредственно на незамерзайки средний чек составил 323 рубля, это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. «Объем продаж в натуральном выражении оказался на 14 процентов выше», — говорится в исследовании. Также аналитики изучили траты на покупку аккумуляторов в ноябре: средний чек по ним в этом году вырос на три процента до 4157 рублей.

Ранее россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки к Новому году. Выяснилось, что 27 процентов респондентов намерены отдать за презенты родным не более 10 процентов всех денег, которые они хотят израсходовать на празднование. В то же время почти каждый пятый опрошенный (18 процентов) собирается выделить на покупки половину запланированного бюджета, а 16 процентов готовы отдать 20 процентов средств.

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Платон Щукин
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