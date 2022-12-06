Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 6 декабря 2022Силовые структуры

Налетчик осужден на 13 лет за нападение на ювелирный магазин в Петербурге

В Петербурге член банды получил 13 лет за налет на ювелирный магазин и кражу на 9 млн руб

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В Петербурге суд приговорил к 13 годам лишения свободы 43-летнего Арслана Закалиева, участника банды налетчиков за разбойное нападение на ювелирный магазин и вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при попытке задержания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в бандитизме, незаконном обороте оружия и разбое.

Следствие и суд установили, что вечером 31 января 2018 года Закалиев с двумя членами группировки напали на ювелирный магазин, расположенный на проспекте Большевиков. Угрожая персоналу огнестрельным оружием, бандиты похитили из витрин торгового зала больше тысячи украшений общей стоимостью девять миллионов рублей. Налетчики, скрываясь с места преступления, оказали вооруженное сопротивление прибывшим по вызову правоохранителям. В результате перестрелки был ранен полицейский и двое сообщников Закалиева. Их удалось задержать.

Подсудимому удалось скрыться, он был заочно арестован и объявлен в розыск. 3 декабря 2021 года Закалиева задержали в Московской области и доставили в Санкт-Петербург.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»
Бывший чемпион UFC завершил карьеру
Следователи проверят сообщение жительницы ДНР о расстреле ВСУ ее сыновей
Врачей обеспокоил TikTok-тренд на заклеивание рта для похудения и хорошего сна
Стало известно о росте числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы
В российском регионе почти 80 классов отправили на карантин
Объявленный в розыск в Латвии Черный Ленин рассказал об участии в СВО
Рита Ора появилась на публике без белья в прозрачном платье
В ДНР повредили химзавод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.