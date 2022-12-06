Налетчик осужден на 13 лет за нападение на ювелирный магазин в Петербурге

В Петербурге член банды получил 13 лет за налет на ювелирный магазин и кражу на 9 млн руб

В Петербурге суд приговорил к 13 годам лишения свободы 43-летнего Арслана Закалиева, участника банды налетчиков за разбойное нападение на ювелирный магазин и вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при попытке задержания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в бандитизме, незаконном обороте оружия и разбое.

Следствие и суд установили, что вечером 31 января 2018 года Закалиев с двумя членами группировки напали на ювелирный магазин, расположенный на проспекте Большевиков. Угрожая персоналу огнестрельным оружием, бандиты похитили из витрин торгового зала больше тысячи украшений общей стоимостью девять миллионов рублей. Налетчики, скрываясь с места преступления, оказали вооруженное сопротивление прибывшим по вызову правоохранителям. В результате перестрелки был ранен полицейский и двое сообщников Закалиева. Их удалось задержать.

Подсудимому удалось скрыться, он был заочно арестован и объявлен в розыск. 3 декабря 2021 года Закалиева задержали в Московской области и доставили в Санкт-Петербург.