В России захотели запретить квартирам переходить на индивидуальное отопление

Минстрой предложил запретить переводить квартиры на индивидуальное газовое отопление

В России захотели запретить переводить на индивидуальное отопление квартиры в домах с централизованным газовым отоплением. Соответствующий законопроект предложил Минстрой, чтобы повысить безопасность граждан, пишет «Российская газета».

Поясняется, что сейчас перевести жилье на индивидуальное теплоснабжение можно при соблюдении ряда условий. Для этого необходимо иметь проект переустройства и перепланировки, обладать системой теплоснабжения, предусматривающей такую возможность, и получить согласие других собственников квартир в доме.

Законопроект подразумевает, что запрещено будет переходить на индивидуальное отопление квартир газом. При этом у россиян сохранится возможность перейти на личные источники тепла, работающие на других видах топлива.

По словам авторов инициативы, мера позволит снизить как количество происшествий в сфере теплоснабжения, так и количество судебных дел, касающихся перехода на индивидуальное отопление с нарушением требований.

Ранее в Госдуме предложили установить в квартирах с газом датчики утечек, чтобы избежать несчастных случаев. Если инициативу примут, то такие приборы начнут устанавливать в квартирах России в порядке очереди. В случае происшествия сигнализаторы автоматически отключат топливо или громко предупредят о случившемся.