Венгерский журналист Штир: ЕС давит на Будапешт из-за излишне независимой политики Орбана

Венгерский журналист, член клуба «Валдай» Габор Штир назвал причину давления Евросоюза (ЕС) на Будапешт, которая, по его мнению, заключается в излишне независимой политике премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом он сообщил «Известиям».

Он отметил, что политика венгерского премьера является чрезмерно суверенной и нелиберальной для ЕС. «Виктор Орбан — бельмо на глазу Запада, и он хотел бы видеть во главе венгерского правительства другого премьер-министра. Поэтому, используя в качестве предлога проблемы с верховенством закона и коррупцию, Брюссель оказывает давление на Будапешт», — пояснил Штир.

Журналист подтвердил, что перечисленные проблемы действительно существуют, но, подчеркнул он, они также характерны и для других стран. Кроме того, указал Штир, они не должны быть связаны с фондами поддержки ЕС. «Особенно не с фондом восстановления после пандемии, финансируемым за счет кредита, в погашении которого также участвует Венгрия», — заявил он. Журналист также добавил, что еще одной причиной недовольства Брюсселя служит отношение Орбана к России, которое основано на «реальной политике и прагматизме».

Ранее премьер-министр Венгрии указал, что санкции ЕС против России способны привести к войне. Он также призвал участников конфликта на Украине возобновить переговоры.