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09:13, 6 декабря 2022Россия

Появились новые кадры пожара на российском аэродроме после атаки дрона ВСУ

Mash опубликовал новое видео пожара после атаки дрона ВСУ на аэродром в Курской области

В сети появились новые кадры пожара на аэродроме в Курской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно полыхающий на территории российского аэродрома нефтенакопитель и вздымающиеся над ним клубы черного дыма.

Ранее появились кадры, снятые другим очевидцем происшествия. По словам оператора, на место инцидента прибыло много машин экстренных служб.

Об атаке беспилотника на аэродром в Курской области стало известно утром 6 декабря. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате загорелся расположенный в районе объекта нефтенакопитель. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают спецслужбы, заявил губернатор.

Константин Лысяков
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