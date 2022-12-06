Появилось видео пожара после атаки дрона ВСУ на аэродром в российском регионе

Очевидцы сняли видео пожара после атаки дрона ВСУ на аэродром в Курской области

Очевидцы сняли видео пожара после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Опубликованная видеозапись снята из окна жилой многоэтажки, окна которой выходят на район аэродрома. За кадром автор видео сообщает, что причина возгорания ему неизвестна, однако на месте инцидента появилось очень много машин экстренных служб.

Незадолго до этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал район аэродрома. Он добавил, что пострадавших при атаке нет, однако загорелся нефтенакопитель.

Ранее Минобороны России сообщало, что беспилотные летательные аппараты ВСУ пытались атаковать аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.