В Карачаево-Черкесии выпустили книгу для детей на карачаевском языке

В Карачаево-Черкесии выпустили сборник сказок для детей на карачаевском языке

В Карачаево-Черкесии выпустили сборник детских сказок и основ народного этикета на карачаевском языке. Об этом сообщается на сайте Министерства республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Книга получила название «Ана тилде акъыл сез» (на русском — «Мудрое слово на родном языке»). Как уточнили в министерстве, подобные книги призваны помочь сохранить родную речь. Издание рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Помимо сказок, в книге представлены образцы национального фольклора и литературы карачаевцев, а также азбука и основы народного этикета.

В основе сборника — научные и научно-популярные издания. Над книгой работали сотрудники Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве республики и коллектив РГБУ «Карачаево-Черкесское книжное издательство».

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкеской республике на создание молодежных центров и клубов в 2023 году будет выделено 57 миллионов рублей из бюджета. В республике появится центр обучения сферы легкой промышленности, где молодые люди смогут обучиться программированию и работе на вязальном оборудовании, республиканский центр развития добровольчества и интеллектуальный клуб, на базе которого планируется проводить мероприятия по финансовой грамотности для студентов колледжей и вузов.