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21:02, 6 декабря 2022Силовые структуры

Молодого россиянина осудили на восемь лет за изнасилование сестры супруги

Под Рязанью 26-летнего рецидивиста осудили на восемь лет за изнасилование сестры жены

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Рязанской области суд приговорил к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы 26-летнего ранее судимого местного жителя за изнасилование несовершеннолетней сестры супруги. Об этом во вторник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой мужчина признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Рецидивист будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант дважды надругался над сестрой своей жены. Однако вину россиянин не признал. Отмечается, что ранее он был судим за групповое изнасилование.

Ранее в Тюмени арестовали мужчину, изнасиловавшего 19-летнюю девушку и вымогавшего у нее деньги.

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Екатерина Власова
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