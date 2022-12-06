Шойгу заявил о снижении числа авиапроисшествий в Вооруженных силах России

Министр обороны Шойгу заявил, что число авиапроисшествий в ВС России свели к минимуму

Число авиационных происшествий в Вооруженных силах (ВС) России удалось свести к минимуму. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российской армии. Текст его выступления приводит Telegram-канал Минобороны.

По словам главы ведомства, количество авиапроисшествий было снижено благодаря реализации комплексного плана по предупреждению аварийности. Он подчеркнул, что в связи с активным использованием самолетов и вертолетов в рамках спецоперации, основные усилия в работе по предотвращения инцидентов в воздухе были направлены на поддержание и повышение профессионального уровня летного и инженерно-технического состава российских ВС.

Шойгу добавил, что на вооружение армии продолжает поступать новая и модернизированная авиатехника. «Наши специалисты успешно ее осваивают, что в значительной мере способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов», — сказал министр.

Ранее Минобороны сообщило о падении истребителя МиГ-31 в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. В ведомстве заявили, что самолет выполнял полет без боекомплекта и потерпел крушение в безлюдном месте. Экипаж успел катапультироваться.