Минобороны подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Приморье

Минобороны подтвердило крушение самолета МиГ-31 в Приморье во время тренировочного полета

Минобороны России подтвердило информацию о падении истребителя МиГ-31 в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает ТАСС.

«2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта и потерпел крушение в безлюдном месте, в связи с чем разрушений на земле нет.

По данным оборонного ведомства, экипаж катапультировался, к месту падения истребителя-перехватчика направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее о падении истребителя сообщал источник ТАСС в экстренных службах. Он уточнял, что самолет потерпел крушение сразу после вылета в лесном массиве недалеко от села Алексеевка.