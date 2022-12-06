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13:59, 6 декабря 2022Бывший СССР

Военкор призвал ударить по центру Киева ради мира в Донбассе

Военкор Сладков призвал ударить по Крещатику и Майдану ради мира в Донбассе

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Военный корреспондент Александр Сладков призвал к нанесению боевых ударов по Крещатику и Майдану в центре Киева ради мира в Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока не разнесем центр Киева в хлам, обстрелы Донецка не прекратятся, переговоры не нужны. Только в хлам», — говорится в сообщении Сладкова.

Также военкор отметил бесполезность ведения переговоров с Украиной по поводу прекращения огня в сторону Донецка.

«Переговоры бесполезны и уговоры тем более», — заключил Сладков в своем аудиосообщении, также опубликованном в Telegram-канале.

Ранее Сладков заявлял, что зима преподнесет украинским военным большое количество проблем, а нарастающая нехватка электричества парализует управление ВСУ.

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Алина Хасанбекова
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