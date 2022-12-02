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11:43, 2 декабря 2022Россия

Военкор заявил о невозможности управления ВСУ из-за нехватки электричества

Военкор Сладков: проблемы с электричеством на Украине парализуют управление ВСУ зимой

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Зима преподнесет украинским военным большое количество проблем, а нарастающая нехватка электричества парализует управление ВСУ. Об этом заявил в комментарии RT военкор Александр Сладков.

По словам Сладкова, зима поставит перед командованием ВСУ много вопросов: на Украине наблюдается дефицит ГСМ для заправки машин и обогревающих средств. Проблемы намечаются и в окопах: украинские военные могут столкнуться с дефицитом дров, дополнительного продовольствия, термобелья.

Но самая главная проблема, считает военкор — нехватка промышленного электричества. Она принесет ущерб управлению ВСУ, ибо заряжать рации, по которым приходят команды, питать различные электронные системы разведки, обработки данных, также станет сложнее.

Ранее офицер Народный милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командный пункт ВСУ, который дислоцируется в Артемовске, готов к эвакуации из города.

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Варвара Кошечкина
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