Запмостпреда Полянский: Совет Безопасности ООН обсудит защиту детей на Украине

Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, мероприятие организовано по инициативе стран Запада. Ожидается, что на нем рассмотрят гуманитарные вопросы и защиту детей.

Дипломат предположил, что на заседании акцент будет смещаться на критику ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре. «Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — заверил Полянский.

В ноябре бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН в то время, когда ВСУ по его приказу вели массированный обстрел Донецка. «Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений - преступлением перед человечностью?!», — задался он вопросом.