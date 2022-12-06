Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:36, 6 декабря 2022Мир

Россия пообещала напомнить Совбезу ООН о детях Донбасса

Запмостпреда Полянский: Совет Безопасности ООН обсудит защиту детей на Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, мероприятие организовано по инициативе стран Запада. Ожидается, что на нем рассмотрят гуманитарные вопросы и защиту детей.

Дипломат предположил, что на заседании акцент будет смещаться на критику ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре. «Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — заверил Полянский.

В ноябре бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН в то время, когда ВСУ по его приказу вели массированный обстрел Донецка. «Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений - преступлением перед человечностью?!», — задался он вопросом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ с дрона атаковали аэродром в приграничном российском регионе
На водопроводной станции в Токио произошел взрыв
Россия пообещала напомнить Совбезу ООН о детях Донбасса
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов
Участок московского метро возобновил работу раньше срока
Россияне назвали самую перспективную в 2023 году профессию
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Игрок сборной Хорватии назвал выступления в России лучшим временем в карьере
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Франция нарастила импорт товаров из России впервые с конца зимы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.