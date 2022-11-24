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03:12, 24 ноября 2022Бывший СССР

Зеленского обвинили в выступлении перед ООН во время обстрела Донецка

Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Зеленский выступал перед СБ ООН во время обстрела Донецка
СюжетНаселение России:

Фото: George Cracknell Wright / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН в то время, когда ВСУ по его приказу вели массированный обстрел Донецка. Об этом утверждает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, обстрел велся не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. «Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений - преступлением перед человечностью?!» — заявил Мирошник.

Ранее стало известно, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совбеза организации во время выступления президента Зеленского.

О том, что в ночь с 23 на 24 ноября Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине, ранее сообщал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что выступление украинского президента нарушает правила процедуры Совбеза.

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Екатерина Подвигина
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