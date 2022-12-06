Перевернувший квартиру вверх дном грабитель оказался соседским котенком

New York Post: устроивший погром и помочившийся на постель грабитель оказался котенком

Жительница города Копер, Словения, пожаловалась на погром в своей квартире и вызвала полицейских, которые установили, что беспорядок устроил не грабитель, а случайно попавший туда соседский котенок. Об этом сообщает New York Post.

24-летняя Ноеми Зонта и ее возлюбленный владеют тремя квартирами в городе. В одной из них пара живет, другую — сдает. Третья квартира пустует, но иногда в нее заселяются приезжающие на выходные родственники.

Брат женщины приехал в квартиру и обнаружил, что кто-то перевернул в ней все вверх дном и помочился в постель. Он спросил Зонту, был ли там кто-то в последнее время. «Мы сразу приехали в квартиру и увидели, что произошло. Мы были на сто процентов уверены, что кто-то вломился туда. На кухне был ужасный беспорядок, все бутылки и стаканы были перевернуты. Все шкафы были открыты, а на кровати оказалась моча», — рассказала женщина.

Она сообщила об инциденте в полицию. Произошедшее выглядело загадочным, учитывая, что окна и двери были целы, и из квартиры ничего не пропало. «Мы не хотели ни к чему прикасаться, чтобы не помешать следователям», — отметила хозяйка жилплощади.

Полицейские приехали на место происшествия и начали расследование. Они взяли образцы мочи и проверили следы. Результаты исследования показали, что это кошачья моча, и хозяева очень удивились, так как у них не было кошки.

«В конце концов один из следователей открыл шкаф в спальне и обнаружил там милого напуганного котенка, который лежал на стопке пододеяльников. Грабитель оказался кошкой, которая проникла в квартиру и не смогла выбраться», — рассказала Зонта. Полицейские заявили, что никогда не сталкивались с подобной ситуацией.

Оказалось, что отец женщины заходил в пустую квартиру несколько дней назад, чтобы взять ключи от подвала. В этот момент котенок проник в помещение. Мужчина не заметил его и запер дверь. Животное провело в квартире четыре дня. В результате произошедшего котенок не пострадал. Его вернули владельцам, которые все это время отчаянно искали его.

Ранее сообщалось, что американка вернулась домой и обнаружила енотов, которые пробрались в дом, пока ее не было. Животные устроили погром в ванной комнате и использовали кровать женщины в качестве туалета.